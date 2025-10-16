Haberler

İzmir'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında

Gaziemir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, olayla bağlantılı 3 ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.E.H'nin iş yerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.M, B.A, U.C, S.A, R.A. ve N.E.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş ile uzun ve kısa tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
