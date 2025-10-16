İzmir'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.E.H'nin iş yerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.M, B.A, U.C, S.A, R.A. ve N.E.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş ile uzun ve kısa tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.