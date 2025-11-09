İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eşrefpaşa Caddesi'nde 4 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan A.Y. (22) ile olayda bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.Y. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan A.T'nin sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Eşrefpaşa Caddesi'nde 4 Kasım'da ilerleyen A.T. (31) yönetimindeki 34 GGU 279 plakalı otomobile, motosikletle aynı yönde ilerleyen A.Y. tarafından ateş açılmış, saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan A.T. ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaşan şüpheliyi yakalamış, polis ekiplerince yapılan incelemelerde taraflar arasında husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği belirlenmişti.