İzmir'de Silahlı Saldırı: 11 Şüpheli Gözaltında
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralandı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ULAŞTI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olayla ilgili sürdürülen çalışmada yakalanan M.S.Ç.'nin ardından 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Husumetli iki gruptan da gözaltına alınanlar olduğu bilgisine ulaşılırken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.
Olayla ilgili il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Burak UÇAR - Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/ İZMİR,