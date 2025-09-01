İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Gözaltı

Güncelleme:
Çiğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 43 yaşındaki Yılmaz Doğan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta dün gece saatlerinde Yılmaz Doğan'ın (43) silahla vurulmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin V.K. (29) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheli ile ona yardım ettikleri iddia edilen S.Ş, K.A.T, M.A, A.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
