İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta dün gece saatlerinde Yılmaz Doğan'ın (43) silahla vurulmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin V.K. (29) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheli ile ona yardım ettikleri iddia edilen S.Ş, K.A.T, M.A, A.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.