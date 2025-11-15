İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1) İZMİR'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde işletme sahibi Hıdır Ekin'in (54) öldürülüp, oğluyla birlikte 3 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine gelmesi, yaşanan arbede ve silahla ateş etmeleri yer alıyor.

Olay, 11 Kasım saat 20.00 sıralarında Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. İki hafif ticari araçla gelen kişiler ile iş yeri önünde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında grup, tüfek ve tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, Hıdır Ekin ile oğlu Sülhan Ekin (32) ve müşterilerden S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, geldikleri araçlarla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hıdır Ekin, ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hıdır Ekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Sülhan Ekin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla olaya karışan şüphelilerin D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) olduğu belirlenip, önceki gün yakalandı. Tarafların akraba oldukları, olayın ailevi sebeplerden dolayı meydana geldiği anlaşıldı. Şüphelilerden E.E., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine gelmesi, yaşanan arbede ve silahla ateş etmeleri yer alıyor.