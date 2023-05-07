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İzmir'de silahlı kavgada yaralanan genç hastanede öldü

İzmir'de silahlı kavgada yaralanan genç hastanede öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 Sokak'ta Erkan Karakaya (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Karakaya'ya ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Erkan Karakaya İzmir Güncel Haberler

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