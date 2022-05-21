İzmir'de silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çay Mahallesi'nde önceki gün 3 kişi arasında çıkan kavgada Zülküf Bayram'ı silahla öldürdüğü, M.E'yi yaraladığı iddia edilen K.T'nin (35) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, kavganın alacak verecek meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

Olay

Çay Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde M.E. (26), K.T. (35) ve Zülküf Bayram (43) arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Bayram kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ayağından yaralanan M.E. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı K.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.