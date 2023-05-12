İzmir'de silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Menderes ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki grup arasında belediye ihalesi nedeniyle husumet oluştuğu, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmayınca da silahlı kavganın çıktığı bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi, ancak tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin polis, çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.