İzmir'de silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi güncellendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö. yaralandı. R.M.T.'nin ölüm haberinin yanlış olduğu ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.