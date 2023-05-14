İzmir'de silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi güncellendi
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö. yaralandı. R.M.T.'nin ölüm haberinin yanlış olduğu ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'İzmir'de silah, bıçak ve sopalı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı' başlıklı haberimizde, yaşamını yitirdiği öğrenilen 13 yaşındaki R.M.T.'nin, kaynağından alınan yeni bilgilere göre ağır yaralı olarak tedavi gördüğü belirtilmiştir. Haberimizi güncelleyerek, yeniden servis ediyoruz.
YENİDEN
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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçak, silah ve sopalı kavgada 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö., yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 7302 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında bulunan bıçak, silah ve sopalarla birbirine saldırdı. İki grup arasındaki kavgada tabancayla vurulan R.M.T., çevredekiler tarafından otomobil ile özel bir hastaneye götürülürken, tabancayla vurulan F.Ö. ve bıçaklanan Ç.Ö. ise ambulans ile Katip Çelebi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan olay yerinde nabız alınamayan R.M.T. hastanedeki müdahalelerin ardından tekrar hayata döndürülürken, F.Ö. ve Ç.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sokakta ve yaralıların kaldırıldığı hastanede çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri, tedbir aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.