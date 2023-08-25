İzmir'de silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden adam toprağa verildi

İZMİR'de evinin balkonunda otururken sokakta çıkan kavgada açılan pompalı tüfekle vurulup, hayatını kaybeden Hüseyin Çiçek'in (71) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçek, kurtarılamadı.

KOLON KANSERİNİ YENMİŞTİ

2017'de yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından geçen yıl atlatan Çiçek'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Çiçek için Buca Cemevi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Çiçek'in cenazesi, daha sonra Buca Kırıklar Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan polis, kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.