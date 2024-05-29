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İzmir'de silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan Hayrullah Baş, hastanede hayatını kaybetti. Aralarında husumet bulunan Baş ile Ö.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Baş tabancayla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Baş kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hayrullah Baş (43) ile Ö.S. arasında dün akşam Aşık Veysel Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.S, tabancayla Baş'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah Baş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabağlar Kavga İzmir Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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