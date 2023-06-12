İzmir'de silahlı kavga: Polis memuru yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada polis memuru M.G. bacağından vuruldu. Olayla ilgili şüpheliler Ü.Ç. ve O.T. gözaltına alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis memuru M.G.'nin bacağından vurulduğu olayla ilgili Ü.Ç. ve O.T., gözaltına alındı.

Olay, 10 Haziran saat 21.50 sıralarında, Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavganın ortasında kalan polis memuru M.G., taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru M.G., Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.G., tedavisinin ardından taburcu edildi.