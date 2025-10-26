İzmir'de Silahlı Kavga: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Tedavi Altında

İzmir'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede öldü, 7 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki olayda tüfekle yaralanan M.A. (36) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

M.A.'nın oğlu P.A.'nın (7) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan H.D.'nin (78) polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda dün, üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle H.D. ile üst kat komşusu M.A. arasında tartışma çıkmış, emekli çarşı ve mahalle bekçisi H.D, tüfekle M.A. ve oğlu P.A.'yı yaralamıştı.

H.D. olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalanmıştı.