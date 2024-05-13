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İzmir'de silahlı kavga: Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup ile O.K. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan O.K, bölgeden kaçarak yaşadığı apartmana sığındı.

Komşularının yardımıyla araçla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 3 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden 1 kişinin kimliklerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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