İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 genç yaralandı. Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gitti. Olayı araştıran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabanca ile yaralanan 3 kişi kendi imkanları ile hastaneye gitti. Yaralılar tedaviye alınırken, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 sokakta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı. Silah kullanan grup olay yerinden kaçarken, yaralılar kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
