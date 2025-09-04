İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, L.B. (20) ile Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.B, yanındaki tabancayla ateş açarak Okan G. ve Oğuzhan B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli L.B, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.