Haberler

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. L.B. isimli zanlı, kavga sırasında tabanca ile ateş açarak Okan G. ve Oğuzhan B.'yi yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, L.B. (20) ile Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.B, yanındaki tabancayla ateş açarak Okan G. ve Oğuzhan B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli L.B, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.