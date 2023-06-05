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İzmir'de silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralı

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Güncel Haberler

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