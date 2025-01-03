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İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
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İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda E., pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Güney Mahallesi'nde Arda E. ile S.A.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A.G, pompalı tüfekle ateş ettiği Arda E'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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