İzmir'de Silahlı Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem ve Yahya Köşek ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta silahla öldürdüğü gerekçesiyle sanıklar Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem ve Yahya Köşek ile kızları Funda Güçlü'yü sokakta silahla öldürdüğü gerekçesiyle sanıklar Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Kılıç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sanık Ali İhsan Kılıç, müşteki-sanık Filiz Topaloğlu ile taraf avukatları, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru M.Ç, olay yerine gittiklerinde yaşlı birinin elinde silahla beklediğini gördüklerini belirterek, "Silahı atmasını söyledik, sonra kelepçeledik." dedi.

"Elinde silahla bahçeye kaçtı"

Tanık polis memuru M.A, "Olay yerine gittiğimizde sanık Ali İhsan elinde silahla bahçeye kaçtı. Peşinden girdim. Karşı karşıya geldik. Elinde silah vardı ve ben de silah çektim. Sonra silahı bıraktı." diye konuştu.

Sanıklardan Ali İhsan Kılıç'ın "Ağır hastayım. Burada öleceğim." sözlerine salondaki izleyiciler tepki gösterdi.

Müştekilerden sanık avukatına tepki

Kılıç'ın avukatının müvekkilinin ağır hasta olduğuna ilişkin ifadeleri sırasında "Allah korusun" sözlerine de duruşmaya katılanlar tepki verdi.

Mehmet Kılıç'ın avukatının, önceki duruşmanın ardından müştekiler tarafından önü kesilerek saldırıya uğradığını iddia etmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

İzleyiciler ve müştekilerin sanık avukatına tepki göstermesi ve salondaki gerginliğin sürmesi üzerine polis salonu boşalttı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

İddianame

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet olduğu belirtiliyor.

Sanık Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", sanık Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan üçer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava mevcut dava dosyasıyla birleştirilmişti.