İzmir'de Silahlı Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yılmaz Doğan'ın (43) silahla vurulmasıyla ilgili Manisa'da gözaltına alınan V.K. (30), K.A.T. (35), S.Ş. (33), M.A. (32), A.D. (34), Y.T. (45) ve A.E.T'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ile Y.T. savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerden V.K. ile K.A.T. tutuklandı, S.Ş, M.A. ve A.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan ile saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen V.K'nin aynı mahalleden arkadaş oldukları, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtildi.

Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta 31 Ağustos'ta, Yılmaz Doğan'ın (43) silahla öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlatmış, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.K. olduğunu tespit etmişti.

Polis, V.K. ve ona yardım ettikleri iddia edilen 6 kişiyi gözaltına almıştı.

