İzmir'de Silahlı Çatışmada 3 Polis Yaralandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, gittikleri silahlı çatışma ihbarı bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan 3 polis memurunu tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti.

Vali Elban, yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'u Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında Başhekim Prof. Dr. Sefa Kurt'tan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Elban, dün saat 20.00 sıralarında iki ayrı ihbarda silahlı kavga bilgisi aldıklarını hatırlattı.

Bunun üzerine en yakın ekibin müdahale için kavga ihbarının yapıldığı adrese gittiğini vurgulayan Elban, şu bilgileri verdi:

"Husumetli iki ailenin kavga edeceği bilgisi mevcut. Oraya vardıklarında ailelerden birisi karşı ailenin geldiği düşüncesiyle memur arkadaşlarımız sivil olduğu için onlara ateş ediyor. Maalesef 3 arkadaşımız yaralandılar. Süratli bir şekilde şehrimizdeki hastanelere nakledildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Komiser Furkan Hakan Aşkın'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Bir iki gün içerisinde taburcu edileceğini düşünüyoruz. Polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine getirildiğinde hayati tehlikeleri vardı. Üniversitedeki hocalarımız çok süratli bir şekilde tetkiklerini yapıp ameliyata aldılar. İki arkadaşımız yaklaşık yarım saat önce ayıldı. Şu anda bilinçleri açık ve çok şükür hayati tehlikeyi atlatmış durumdalar. Rabb'im onları ailesine, polis teşkilatımıza ve milletimize bağışladı. Yoğun bakımda tedavi süreçleri devam ediyor, inşallah kısa süre içerisinde servise alınıp sonra da taburcu edilecekler."

Olayı gerçekleştiren ve kavgaya karışan taraflardan gözaltına alınan 14 kişinin adli süreçlerinin devam ettiğini bildiren Elban, yaralı polislerin tedavisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Süleyman Elban, daha sonra Komiser Furkan Hakan Aşkın'ı tedavisinin sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Olay

Dün akşam, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.