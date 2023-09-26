İzmir'de silahlı çatışmada 1 ölü, 5 yaralı: Gözaltı sayısı 21'e yükseldi

1)İZMİR'DE ADLİYE YAKININDAKİ ÇATIŞMAYA 21 GÖZALTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karışındaki restoranda meydana geldi. İki grup arasında 16 Kasım 2020'de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirdi. Husumetli gruplar, bu olaya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için İzmir Adliyesi'ne geldi. Bir restoranda tarafların karşı karşıya gelmesiyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği Umut Ertek'in (20) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20) ve S.A.M. (23) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hafif yaralanan bir kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 2'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 2'si çatışmada yaralanıp taburcu edilen olmak üzere toplam 21 şüphelinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca olayda kullanılan 4 tabanca da ele geçirildi.Ölen Umut Ertek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.