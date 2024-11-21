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İzmir'de Silahlı Çatışma: Üç Polis Memuru Yaralandı, 14 Gözaltı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar'daki silahlı çatışmada üç polis memurunun yaralandığını ve olayla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar'da üç polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını, yaralanan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibine silahla ateş edilmesi üzerine üç polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Elban, "Malum olduğu üzere dün akşam saat 20.00 sularında Seferihisar ilçemizde emniyetimize 112 üzerinden gelen iki ayrı ihbarda silahlı kavga olduğu bilgisi veriliyor. ve en yakın ekibimiz kavga ihbarının olduğu alana müdahale etmek için gidiyorlar. Gittiklerinde husumetli iki ailenin kavga edeceği düşüncesiyle oraya vardıklarında ailelerden birisi karşı ailenin geldiği düşüncesiyle memur arkadaşlarımız sivil olduğu için onlara ateş ediyorlar. Maalesef üç arkadaşımız dün akşam yaralandılar" dedi

İki polis hayati tehlikeyi atlattı

Olayda yaralanan polis memurlarının sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Elban, şunları söyledi:

"Başkomiserimiz Furkan Hakan Aşkın Yeşilyurt Hastanemize sevk edildi. Geldiğinde hayati tehlikesi yoktu. Durumu hafifti zaten. Hafif yaralıydı. İnşallah bir iki gün içerisinde kendisi taburcu edilecek. Buraya Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'ne İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Toz'un geldiğinde hayati tehlikeleri vardı. Üniversitedeki hocalarımız çok süratli bir şekilde tetkiklerini yapıp arkadaşlarımızı ameliyata aldılar. ve yaklaşık 40 dakika önce her iki arkadaşımızı da ayıldı. Şu anda bilinçleri açık ve her iki arkadaşımız da çok şükür hayati tehlikeyi atlatmış durumdalar. Rabbim onları ailesine ve polis teşkilatımıza ve milletimize bağışladı. Dolayısıyla bu iki arkadaşımızın da şu anda yoğun bakımda tedavi süreçleri devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde servise alınıp sonra da taburcu edilecekler."

14 kişi gözaltında, adli süreç devam ediyor

Olaya karışanlarla ilgili güncel gözaltı sayılarını da açıklayan Vali Elban, "Olaya karışan hem polis arkadaşlarımıza ateş eden kişi silahıyla birlikte hem de diğer olaya karışan taraflardan toplam 14 kişi emniyetimiz tarafından gözaltına alındı, onlarla ilgili adli süreç devam etmektedir" dedi.

"Herkese geçmiş olsun"

Vali Elban, "Ben bu süreç içerisinde özellikle fedakarca ağır yaralı olarak hayati tehlikesi olan iki polis kardeşimizin tedavisinde üstün gayret gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüze, başhekimimize, dekanımıza ve tüm öğretim görevlilerimize ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Komiserimizin tedavi olduğu Yeşilyurt Hastanesi'ndeki tüm doktorumuza baş hekimimize ve ekibine de orada da teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir sıkıntı milletimize yaşatmaz. Tekrar başta polis teşkilatımız ve milletimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun diliyorum" dedi.

İzmir'de Silahlı Çatışma: Üç Polis Memuru Yaralandı, 14 Gözaltı
Kaynak: ANKA / Güncel
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