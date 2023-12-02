İzmir'de restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dışında bulunan restoranda borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sokak'ta bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM dışında bulunan restoranda E.A. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken kimliği belirsiz kişi, tabancayla E.A.'yı bacağından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken E.A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.