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İzmir'de silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, silahla vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 202/44 Sokak'ta, Orhan Mızrak (45) ile H.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, yanındaki silahla Mızrak'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mızrak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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