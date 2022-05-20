İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

Çay Mahallesi'nde dün akşam çıkan tartışma sonucu Zülküf Bayram'ı silahla öldürdüğü, M.E'yi yaraladığı iddia edilen zanlı K.T. (35) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde kavganın alacak verecek meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

Bu arada kavgada yaralanan M.E. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.E. (26), K.T. (35) ile Zülküf Bayram (43) arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ayağından yaralanan M.E. ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Cinayet şüphelisi K.T'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Çay Mahallesi, Bayram, Polis, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title