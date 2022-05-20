İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı - Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan şüpheli yakalandı.

Çay Mahallesi'nde dün akşam çıkan tartışma sonucu Zülküf Bayram'ı silahla öldürdüğü, M.E'yi yaraladığı iddia edilen zanlı K.T. (35) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde kavganın alacak verecek meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

Bu arada kavgada yaralanan M.E. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.E. (26), K.T. (35) ile Zülküf Bayram (43) arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ayağından yaralanan M.E. ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Cinayet şüphelisi K.T'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.