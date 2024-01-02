İzmir'de silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cengizhan Mahallesi'ndeki bir binadan havaya silahla ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemenin ardından Tayfun Y. ile Taner P'yi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.