İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

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İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 500 tabanca fişeği ve 34 dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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