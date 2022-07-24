İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 500 tabanca fişeği ve 34 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Güncel Haberler

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