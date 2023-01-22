İzmir'de silah ticareti yapan şüpheli yakalandı Güncel Haberler İzmir'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö'nün kurusıkı tabancaların namlularını açmak suretiyle satışa sunarak silah ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine Gaziemir'deki adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 8 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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