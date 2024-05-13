İzmir'de silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis, gözaltına alınan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişinin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda çamaşır makinesinin içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları bulundu. Tutuklanan 4 şüphelinin silah ticareti suçundan olduğu belirtildi.
İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Bornova ilçesinde yaptığı asayiş uygulamasında 2 şüpheli üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, gözaltındaki 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişinin adresine baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada çamaşır makinesinin içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, çeşitli silah parçaları ele geçirildi, 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü silah ticareti suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.