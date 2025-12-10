İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 67 tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda F.D. ve Z.A'ya ait Karabağlar ilçesindeki 4 adrese baskın yapıldı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 67 tabanca ve 67 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. tutuklandı, Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
