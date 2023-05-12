İzmir'de silah kavgası: 5 ölü, 2 yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silah kavgasında 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor.
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' İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavga' haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN-------------------Tolga TAHÇI/İZMİR, - İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği, müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu, konuşmak için de bir araya geldiklerinde tartışma çıktığı ve olayın yaşandığı bildirildi.Olay, dün akşam saatlerinde Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli olan iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkarak karşı gruba peş peşe ateş etti. Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığını tespit etti. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.KURŞUN YAĞDIRAN GRUP, DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞOlaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. Bundan 7- 8 ay önce dün akşam tabancalarını ateşleyen grubun, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek amacıyla dün akşam bir araya geldiği, ancak yeniden tartışma çıkınca, olayın yaşandığı ifade edildi.7 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Çok yönlü soruşturma başlatan polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel