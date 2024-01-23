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İzmir'de silah kaçakçılığı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, kurusıkı silah, 3 şarjör, 190 gram esrar, 23 av tüfeği kartuşu, 21 tabanca fişeği ve sustalı bıçak ele geçirdi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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