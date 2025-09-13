İzmir'de Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

İZMİR'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, piyasa değeri 200 bin dolar olduğu belirtilen 4 kilo 300 gram kokain, 6 tabanca ve 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve 246 tabanca mermisi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin 13 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.