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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 92 tabanca ele geçirildi

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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 92 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler bulundu. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 92 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheliye ait Konak ve Buca ilçelerindeki 2 ev ile bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda 92 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakemliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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