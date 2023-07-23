İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 92 Tabanca Ele Geçirildi

İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 92 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ve Buca ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ev ve 1 depoya 20 Temmuz'da yapılan operasyonda 92 tabanca ele geçirildi, H.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.