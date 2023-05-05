İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
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İzmir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 28 pompalı tüfek ele geçirildi.
İzmir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 28 pompalı tüfek ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinde operasyon düzenledi.
Ekipler, K.Ö. ve S.Ö'nün adreslerinde yaptıkları aramalarda 28 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 tabanca, 168 fişek ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel