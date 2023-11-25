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İzmir'de Silah İmalatı ve Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bornova ilçesinde yapılan bir ihbar sonucunda, silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve silah yapımı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.