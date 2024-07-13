İzmir'de Şiddetli Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

(İZMİR ) - İzmir'de dün etkili olan şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan iki kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de dün etkili olan şiddetli yağmurda Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokak'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak yere düştü. Düşen kişinin akıma kapıldığını bilmeden yardım için koşan bir başka kişi de akıma kapıldı ve ikisi de yaşamını yitirdi. Olay sonucu hayatını kaybedenlerin İnanç Öktemay(44), Özge Ceren Deniz(22) olduğu belirlendi.

Olay yerinde ekiplerin incelemeleri sürerken, olay anı bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.