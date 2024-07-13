İzmir'de Şiddetli Yağmurda Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

(İZMİR)- İzmir'de dün etkili olan şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan iki kişinin su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokak'taki incelemeler sürüyor.

İzmi'de dün etkili olan sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay(44), Özge Ceren Deniz(22) Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokak'ta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı yerde ekipler inceleme yapıyor.

Görgü tanığı 58 yaşındaki İsa Yaman olay anını anlattı. Yaman, "Kız düştü, arkadaşı onu kurtarmak isterken o da onunla beraber suyun içine düştü, elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm. Kaç seneden beri ben uyardım. 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim" diye konuştu.