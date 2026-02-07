Çökmenin yaşandığı Selçuk-Aydın kara yolu alternatif güzergahla trafiğe açıldı
İzmir'de etkili olan şiddetli yağışların ardından çökme nedeniyle kapanan Selçuk-Aydın kara yolu, alternatif güzergah yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Yolun onarımı için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İzmir'de şiddetli yağışın ardından çökme sonucu ulaşıma kapanan Selçuk-Aydın kara yolu, alternatif güzergah yapılarak yeniden trafiğe açıldı.
Hafta içi etkili olan yağış nedeniyle Havutçu mevkisinde çöken yolun onarımı için ekiplerin çalışması sürüyor.
Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan yolun kenarında alternatif güzergah oluşturan ekipler, asfaltlama çalışmasının ardından Selçuk-Aydın kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.
İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatılmış, yolun onarımı için çalışma başlatılmıştı.