Haberler

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü /Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler trafikte zorluk yaşadı. Meteorolojinin uyarısı sonrası başlayan sağanak, akşam saatlerine kadar sürecek.

İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

87 yıllık rekoru kırdı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler