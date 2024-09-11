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İzmir'de Şiddetli Sağanak Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Altında Kaldı

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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü, araçlar denize sürüklendi. Yaşanan felaket sonucunda eğitime ara verildi ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi.

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerleri ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı.

Bahçesi hasar alan okulda eğitime ara verildi

Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'taki bir istinat duvarının çökmesi sonucu toplam 6 daireli 3 müstakil bina ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, AA muhabirine aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.

Mahallede yaklaşık 12 yıldır ikamet eden emekli doktor Cevdet Yılmaz da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı."

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.

"Su seviyesi göğüs hizamızdaydı"

Aynı bölgede derenin taşması nedeniyle evinde su baskını yaşanan Lami Ülkümen de sabaha doğru suların eve girmeye başladığını belirterek, "Su seviyesi göğüs hizamızdaydı. Evde anneannem ve 3 yaşında çocuğumuz da vardı. Kendimizi yukarıya zor attık. Canımıza bir şey gelmediğine şükrediyoruz ama çok büyük felaketti, çok korktuk." diye konuştu.

Ev ve otomobillerinin kullanılmaz hale geldiğini anlatan Ülkümen, "Maddi boyutu nedir bilmiyorum ama ciddi bir zararımız var. Arabamız kapının önündeydi, 300 metre kadar sürüklenmiş. Allah'tan denize gitmeden bir yerde durmuş." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Menderes Güncel Yaşam izmir

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