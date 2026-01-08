Haberler

İzmir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile ve işletmeye zarar verdi

İzmir'de devrilen ağaç park halindeki otomobile ve işletmeye zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bornova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir söğüt ağacının park halindeki bir otomobilin ve yanındaki düğün salonunun üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda hasar oluştu ve yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin ve yakınındaki işletmenin üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir söğüt ağacı, park halindeki bir otomobilin ve yanındaki düğün salonunun üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayda, otomobilde ve düğün salonunun gelin odasında hasar oluşurken, yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Türkiye'nin yanı başı alev alev! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

Kentteki su kesintisine isyan etti: Çırılçıplak soyunmak istiyorum
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak

Uzak Şehir'in yıldızı reklamdan servet kazanacak