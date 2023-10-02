İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen Kuzey/Kuzeydoğu (NNE) yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle, Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel