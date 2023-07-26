İzmir'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı
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İzmir'de sıcak hava etkisiyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. 85 yıllık ölçümlerde en yüksek sıcaklık bugün 43.2 derece olarak kaydedildi.
İZMİR'DE SICAKLIK REKORU KIRILDI; 43.2
İzmir'de sıcak hava etkili olurken, tüm zamanların sıcaklık rekoru da kırıldı. 85 yıldır yapılan ölçümlerde İzmir'de en yüksek sıcaklık 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kayıtlara geçerken, bugün ise sıcaklık 43.2 olarak ölçüldü. Bugün, İzmir'in en sıcak günü olarak tarihe geçti.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel