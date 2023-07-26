İzmir'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı

İZMİR'DE SICAKLIK REKORU KIRILDI; 43.2

İzmir'de sıcak hava etkili olurken, tüm zamanların sıcaklık rekoru da kırıldı. 85 yıldır yapılan ölçümlerde İzmir'de en yüksek sıcaklık 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kayıtlara geçerken, bugün ise sıcaklık 43.2 olarak ölçüldü. Bugün, İzmir'in en sıcak günü olarak tarihe geçti.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,