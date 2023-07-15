İzmir'de Sıcak Hava Etkisini Gösterdi: Vatandaşlar Denize ve Ağaç Gölgesine Sığındı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'ndeki iller sıcak hava dalgası etkisine girecek. İzmir'de termometreler 40 dereceyi gösterirken, bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklanmasının ardından sıcak havanın etkisini gösterdiği İzmir'de bazı vatandaşlar kent merkezinde denize girmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da ağaç gölgesinde serinledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in de aralarında bulunduğu Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıktı. Termometrelerin 40 dereceyi göstediği İzmir'de vatandaşlardan bazıları çareyi kent merkezinde denize girmekte bulurken, bazıları da ağaçların gölgesine sığınmakta buldu. İzmir'de hissedilen sıcaklığın çok yüksek olduğunu ve Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı'ndaki ağaçların gölgesinde serinlemeye çakıştıklarını dile getiren vatandaşlardan Benay Karabay, "Günler çok zor geçiyor. Evde klimayla yaşıyoruz. İzmirin sıcağı çok başka. Bunaltıcı bir sıcak var. Dün ve bugün çok daha sıcak. Benim tahminim hava sıcaklığı 50 dereceleri gördü. Çok zorlanıyoruz ama İzmirliler olarak sıcağa alışkınız. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Kent ormanına geldik. Burada az da olsa esinti var. Mangalımızı da yakacağız, keyfimize bakacağız" dedi.

'ALLAH'TAN KLİMA VAR'

Sıcak havalarla klimalar sayesinde başa çıkabildiklerini belirten Ali Karagöz, "Sıcaklar hepimizin derdi. Ne olacak hiç bilmiyorum. Kronik hastalar kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Biz de serinlemek için buraya geldik. Biraz esinti var gibi. Ancak bu sıcaklarla boğuşmak zor. Arabada, evde Allah'tan klima var. Zaten klima olmasa geceleri uyku da uyuyamayız" ifadelerini kullandı.