İzmir'de Sıcak Hava Dolayısıyla Çeşme Sahilleri Doldu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar Çeşme'deki sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Temmuz ayı sıcaklık rekoru 43,2 derece olan İzmir kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde termometreler 42,5'yi gösterdi.

Rekora yakın seyreden sıcak hava nedeniyle öğlen saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de Çeşme'nin yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'nda denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Kent genelinde hafta sonu da sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve serin yerlerde bulunması konusunda uyarıda bulundu.