İzmir'de Siber Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, siber yöntemleri kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranan Ahmet Civelek polis tarafından yakalandı. Civelek, 9 ayrı dosyadan toplamda 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.
İZMİR'in Menemen ilçesinde, hakkında siber yöntemleri kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ahmet Civelek (50) polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Civelek tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarına karıştığı belirlenen Ahmet Civelek'in saklandığı evi belirledi. 9 ayrı suç dosyasından hakkında 18 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Civelek, önceki gün Menemen'de saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Civelek, Asarlık Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)