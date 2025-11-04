Haberler

İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletten açılan ateşle ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi gözaltına alındı ve saldırının arkasında husumet olduğu belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde ilerleyen A.T. (31) yönetimindeki 34 GGU 279 plakalı otomobile, motosikletle aynı yönde ilerleyen A.Y. (22) tarafından ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan A.T. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde taraflar arasında husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.

Şüphelinin motosikletiyle uzaklaşması ve Yunus ekiplerinin şüpheliyi kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Haberler.com
